Hukommelsens molekyler

Hukommelse er grundlaget for, at vores livshistorier kan forme os til unikke individer. Både udvælgelsen og lagringen af erindringer sker inde i en cirka 1,5 kilo blævrende masse i vores hoved — nemlig hjernen. Men hvad er det, der gør hjernen i stand til at udføre dens mange fantastiske funktioner?

Magnus Kjærgaard er adjunkt på Aarhus Universitet, og i dette foredrag vil han forsøge at forklare hjernens funktioner med udgangspunkt i molekylærbiologi.

Hør mere om, hvordan du kan huske mere — uanset om du er ung og vil huske mest muligt til eksamen, eller om du er ældre og gerne vil huske så meget som muligt af din fortid.

For spørgsmål kontakt Vibeke Jensen, projektkoordinator Aabenraa Kommune — Hjemmeplejen, på mail vcj@aabenraa.dk eller tlf. 21199099.

Tilmelding

Tilmelding nødvendig på dette link