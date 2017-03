Den menneskelige superkrop

Prøv masser af sjove aktiviteter og mød hospitalets sejeste forskere.

Oplev, hvordan du selv besidder forunderlige ”superhelteevner” – og få en overdrevet stor viden om menneskekroppen.

Tag også din bamse med og lad lægerne på Bamsehospitalet give den et tjek.Vi arbejder på højtryk med alle vores superheltekræfter for at samle det fedeste program. Følg med på Aalborg Universitetshospitals Facebook-side eller på aalborguh.rn.dk/døgn