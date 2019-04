Forudsættelser og underforståelser i sproget

Når politikere er blevet så upopulære, skyldes det, at de ofte forudsætter det, som de skulle overbevise tilhørerne om, og underforstår at alle andre end de selv er idioter. Lær at spotte og forstå dette uredelige sprogtrick.

Uden på en pakke italiensk lasagne kunne man på dansk læse: "Denne lasagne er forkogt. Den skal ikke koges i 20 minutter i let-saltet vand." Hvad er det der er galt med denne sætning? Og hvad er der galt ved at stille spørgsmålet: "Hvornår er De holdt op med at tæve deres kone?"

Eksemplerne kan forklares som henholdsvis underforståelse og forudsættelse. Det sker i den sprogvidenskabelige relevansteori om ytringers relevans og informativitet, udformet af folk som H.P. Grice, Dan Sperber og Deidre Wilson.

Når Trump siger "Make America great again" har han ikke hævdet, men forudsat at landet på et tidspunkt ikke har været "great", og hvis man vil benægte hans udsagn, får man ikke benægtet forudsættelsen, som måske var det vigtigste. På den måde kan Trump manipulere os med sit sprog.

Professor emeritus Ole Togeby, Aarhus Universitet, forklarer denne eftermiddag de sproglige træk ved forudsættelser og underforståelser, og hvordan de bruges og misbruges i praksis.