Siden 00’erne har sammenhængskraft og medborgerskab spillet en betydelig rolle i den politiske debat – i Danmark ofte med særligt fokus på ekstremisme og beskyttelse af danske værdier. Men spørgsmålet om sammenhængskraft og medborgerskab rækker langt videre end dét.

Medborgerskab kom allerede i 1990’erne på dagsordenen i EU. Her har fokus været rettet imod, hvordan forskellige sociale, nationale og kulturelle grupper kan inkluderes i et fælles samfund, både gennem arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, det civile samfunds frivillige organisationer og via politisk deltagelse.

Men problematikken handler både på dansk og europæisk plan også om øget økonomisk og social ulighed og om voksende politisk mistillid. Den handler om velfærdsstatens indretning; om det parlamentariske systems måde at arbejde på; og om internationale udfordringer såsom økonomisk globalisering, migration og klimaforandringer.

I dette foredrag stiller lektor emeritus Hans Dorf, DPU, blandt andet skarpt på, hvordan diskussionen om danske værdier er indlejret i mere generelle økonomiske, sociale og demokratiske problemer i vores samfund.