Hvorfor taler vi dansk i Danmark?

I anledning af Forskningens Døgn 2017 får vi på biblioteket besøg af forsker Marita Akhøj Nielsen fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Marita vil i sit foredrag fortælle om, hvordan reformationen på mange måder fik stor betydning for det danske samfund. En af dem er sproget. For Luther var det vigtigt, at det kristne budskab var på folks eget sprog - altså dansk i Danmark.

Selvfølgelig taler vi dansk i Danmark, hvad ellers? - vil de fleste nok sige. Men det er faktisk ingen selvfølge. For 500 år siden var dansk nemlig blot ét blandt flere sprog i Danmark. I kirken og blandt de lærde var det latin, der var enerådende, og mange af landets indbyggere havde ikke dansk som modersmål. De talte plattysk, norsk, islandsk eller færøsk. Plattysk var handelssproget i hele Østersøområdet, og næsten alle danskere forstod plattysk. Så dansk var trængt. Men reformationen ændrede situationen.

For Martin Luther var alle kristne lige for Gud, og alle skulle kunne forstå, hvad kristendommen gik ud på - så Guds ord skulle også være dansk. På den måde blev Luthers 95 teser fra 1517 en af grundene til, at vi taler dansk i dag - selv om teserne var på latin og slet ikke handlede om sprog.

Gratis adgang med tilmelding på bibliotekets hjemmeside.