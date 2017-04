Vidensakademi: Slangebid og modgift

At møde en slange er ret vildt! Men at blive bidt af én kan være dødbringende!

Andreas Hougaard Laustsen, også kaldet ”Snakebite Jesus”, har mødt flere slanger og mennesker, der har været ofre for slangebid.

I dag arbejder Andreas med at lave modgift mod slangegift og sammen med sine kollegaer, har han været en af første i verden til at udvikle et 100% humant antistof mod et slangetoksin.

Andreas vil gøre dig klog på hvad et toksin er, hvordan man overlever et slangebid, og så vil han krydre det hele med billeder og gode historier fra junglen.

Vidensakademiet om Slangebid og modgift er denne gang en del af videnskabsfestivalen Forskningens Døgn i uge 17.

Vidensakademiet er for børn fra 8 år og op.

