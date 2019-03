Drik rødvin med god samvittighed!

Er stoffet resveratrol, der bl.a. findes i rødvin, virkelig sundhedsfremmende, eller er det blot hype? Få svaret, når Ole Vang, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet, fortæller om resveratrol.

I vin, og særligt i rødvin, findes et stof, som kaldes resveratrol. Stoffet omtales i medierne også som ”rødvinspillen”, fordi flere spiser resveratrol som kosttilskud.

Forsøg i reagensglas og forsøg med dyr viser, at resveratrol sikkert kan hæmme udviklingen af livsstilssygdomme som kræft, hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Men, men, men... de endelige og sikre undersøgelser på mennesker mangler endnu.

Ordet ”resveratrol” er svært at udtale, men det gør ikke så meget, for du indtager det alligevel i små mængder, når du drikker rødvin. Er man ikke til rødvin, er alt håb ikke ude, for resveratrol findes også i jordnødder og forskellige bær, såsom blåbær og tranebær.

Til dette foredrag kan du høre om en række kendte effekter af resveratrol og andre lignende naturstoffer i vin, og om de stoffer, der gør rødvinen rød. Der er mulighed for at købe et glas rødvin eller tranebærsaft til foredraget.

Foredraget er gratis, men tilmelding er nødvendig på dette link