Hobygraven. Nordeuropas rigeste grav fra det 1. århundrede

Ved Hoby på Lolland er fundet Nordeuropas rigeste grav fra det 1. århundrede efter Kristi fødsel. Endnu en rig grav kendes fra området, denne er fra tiden lige før Kristi fødsel. De to rige gravfund vidner om, at der må have eksisteret et stormandsmiljø på dette sted i tiden omkring Kristi fødsel.

Hovedstykkerne i den ene grav er to helt enestående sølvbægre med fra Homers Iliaden. Sammen med bægrene fandtes dele af et fornemt drikke- og bordservice fremstillet i Romerriget, sandsynligvis i Capua i Syditalien. Gravens romerske genstande er af meget høj kvalitet, og de udgør det mest komplette bord- og drikkeservice, der er fundet uden for den romerske verden.

Arkæologiske udgravninger gennemført i perioden 2010-2015 tegner et hidtil ukendt billede af miljøet og ikke mindst de sociale aktiviteter, der var tilknyttet en stormandsresidens på dette niveau. Storgården ved Hoby formodes at have fungeret som regionalt center for udøvelse af kollektive ritualer og kulthandlinger.

Susanne Klingenberg, museumsinspektør på Nationalmuseet i enheden Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, fortæller om arbejdet udgravningerne i Hoby.

Foredraget forventes at var ca. en time.