Uddannelse til livsduelighed?

Vi uddanner børn og unge som aldrig før. De er længere tid i uddannelsessystemet, og de skal hurtigere igennem og med bedre resultater. Devisen er: hurtigere, højere og stærkere. Men bliver vi dummere af det?



Det spørgsmål vil Niels Rosendahl Jensen, der er lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, blandt andet kaste lys over i sit foredrag om ‘livsduelighed’, hvor han vil præsentere sine bud på, hvordan vi kan uddanne børn og unge til livsduelighed, og hvordan det kan påvirke vores fælles fremtid.

Ekstra info om foredraget



Stadig flere unge har ondt i livet og har svært ved at klare sig i tilværelsen. Hvad vil det sige at uddanne til livsduelighed? Hvordan bliver man det i vort århundrede? Og hvad med de udsatte børn og unge – kan de klare det?



Et stort antal børn og unge har vanskeligt ved at leve op til de faglige krav, der stilles i uddannelsessystemet, og en væsentlig årsag synes at være en stigende 'akademisering', som er skyld i frafald og dropout.



Vi bør i langt højere grad udvide denne snævre forståelse af uddannelse med et klarere blik på at gøre børn og unge gode til at klare sig i livet.



De snævre mål for uddannelserne (viden, færdigheder og kompetencer) betyder fravalg af de bredere perspektiver, ikke mindst livsduelighed.

