Den gemte fortid og den spirende fremtid

Hvad har robotter og bindingsværk med hinanden at gøre? Hvad skal vi tage med os ind i fremtiden? Og hvorfor bygge i træ, når man bare kan printe i 3D?

Kom til åbent hus på Arkitektskolen og besøg værkstederne, der udstiller eksempler på, hvad der forskes i netop nu.

Vi arbejder med fremtidens robotter og digitale værktøjer for at udforske helt nye arbejdsmetoder eller for at finde nye bæredygtige måder at bruge materialer på. Samtidig har vi også en fod i fortiden, når vores forskere undersøger, om din oldemors hus eller by er værd at bevare, eller hvorfor gammelt håndværk får dig til at føle dig godt tilpas.

Kom ind i det digitale værksted og oplev, hvordan højteknologiske redskaber giver nye design-muligheder. Hør hvorfor en arkitektstuderende synes, at en tube tandpasta kan fortælle noget om en bæredygtig fremtid. Se videoen om, hvordan atmosfæren i arkitekturen har forandret sig igennem tiderne. Eller besøg udstillingen, der fortæller, hvordan man undersøger byggede miljøer i hele Danmark.