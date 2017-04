Kan velfærden overleve indvandringen?

I Danmark er det de stærkeste skuldre, der skal bære de tungeste byrder, mens de svage skal hjælpes. Men kan sådan en samfundsmodel overleve, hvis man tager imod et stort antal flygtninge og familiesammenførte familiemedlemmer år for år?

Hvis alle i landet har ret til gratis lægehjælp, gratis uddannelse og bliver dækket af et socialt sikkerhedsnet, er det attraktivt for millioner af verdens fattige at søge til Nordeuropa og Danmark. På den anden side har jo en forpligtelse til at tage os af verdens forfulgte flygtninge.

I lyset af de aktuelle flygtningestrømme fra Mellemøsten og Afrika fortæller tidligere overvismand og professor Niels Kærgaard om velfærdens fremtid og dilemmaet i Danmarks asylpolitik i en globaliseret verden og om de løsninger der findes, når han besøger Kulturhus Måløv tirsdag d. 25. april kl. 19.00.