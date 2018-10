Barfodsforskerne hos Peer-netværk Danmark

Barfodsforskerne er mennesker med en ballast af erfaringsbaseret viden om at komme sig efter psykisk sygdom. De er alle dedikerede formidlere af viden om peer-støtte og om at bruge deres egne erfaringer i fagligt regi. De har vid og kant og er parate til at indgå i debatter om inklusion af borgere med psykiske vanskeligheder. Barfodsforskerne er til rådighed som debattører og oplægsholdere i forbindelse med Forskningens Døgn 2019.

Hensigten med hjemmesiden peerviden.dk er at formidle viden om peerstøtte. Både forskningsbaseret viden og viden i almindelighed.