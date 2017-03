Trods vind og vejr: Vedligeholdelse af offshore vindkraft

Hvordan vedligeholdes offshore vindkraftanlæg, der er placeret langt ude på havet og langt fra kysten? Hvordan arbejder forskere med at løse disse problemer? Hvad er viden, og hvordan overføres viden i global produktion?

Hør om alt dette, når Erik Skov Madsen i forbindelse med Forskningens Døgn gæster Biblioteket Sønderborg.

Offshore vindkraft er i rivende udvikling. Der etableres nye vindmølleparker langt til søs overalt i verden, og disse anlæg skal passes og plejes. Erik Skov Madsens foredrag har fokus på, hvordan vindkraftanlæg vedligeholdes i 25 år, når anlæggene er placeret på havet i et voldsomt miljø.

Én ting er at etablere en offshore vindmøllepark, noget andet er at vedligeholde den. Vejrforhold medfører nemlig, at det i lange perioder kan være vanskeligt at få adgang til vindmølleparkerne via skib, hotelskib eller helikopter. Vedligeholdelse udgør i dag op mod 30 procent af omkostningerne ved at etablere en park.

Fremstillingsvirksomheders viden kan udtrykkes i for eksempel data og information, der kan være relativt let at dele med andre. Men data har udviklet sig til Big Data, som er krævende at systematisere for at kunne anvendes. Desuden er langt den største del 'tavs viden', som er langt sværere at dele og overføre til andre.

Erik Skov Madsen er lektor og ph.d. ved Institut for Teknologi og Innovation på SDU Engineering Operations Management.

Eventet er gratis, og alle er velkomne.