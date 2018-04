Hvad laver din lever?

Ved du, hvad en lever laver? Sandsynligvis ikke, for leveren er lidt af et overset organ. Hende, der aldrig rækker hånden op i timen. Kom og hør Maja Thiele fortælle om leveren, kroppens største organ.

Selvom leveren er det største organ i kroppen, så gør den nemlig ikke meget væsen af sig. Først hvis leveren bliver alvorligt syg, begynder den at råbe op, så man kan høre det.

Det er nu værd at lytte til sin lever – eller at lade andre snakke om den. Leveren er nemlig vores helt store energifordelings-central. Den arbejder i døgndrift med at omsætte sukker og fedt til resten af kroppens konstante energibehov, den danner blodproteiner, størkningsfaktorer og hormoner, filtrerer alle fordøjelsesprodukterne fra tarmen; ja den er endda lige så vigtig for sukker-stofskiftet som bugspytkirtlen.

Så selvom du måske ikke bryder dig om stegt lever, så er der mange gode grunde til at lære mere om, hvad leveren laver, og hvad der sker, hvis leveren strejker.

Maja Thiele er læge og ph.d. ved Odense Universitetshospital, afd. for medicinske mavetarmsygdomme.