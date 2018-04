Kan bakteriers immunforsvar være en kur mod arvelige sygdomme?

Bakterier bruger CRISPR for at beskytte sig mod virusangreb. Ved at studere bakteriernes immunforsvar, kan vi udvikle kure mod mange sygdomme.

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) betegner en proces, der bruges af flere mikroorganismer som forsvar bl.a. mod virusangreb. Vi kan bruge det som teknologi til at lave om i vores DNA. Dansk forskning er på forkant med udviklingen i verden. Hør hvordan når Shiraz A. Shah, Seniorforsker v. COPSAC under Københavns Universitet fortæller om en af tidens mest diskuterede teknologier.