Kreativitet som middel til bedre livskvalitet

Mange mennesker lever et stresset liv, som kan føre til dårlig livskvalitet og i yderste konsekvens depression. Vores tilpasning til ydre forandringer går stærkt, og ofte når vi ikke at tage omsorg for det indre liv på en måde, som passer til den eksistentielle livssituation.

I dette foredrag tager psykolog Vibeke Skov udgangspunkt i en dybdepsykologisk forståelse for det hele menneske. Hun beskriver kreativitet en proces, der bl.a. er karakteriseret ved nærvær, fokusering, interesse, glæde og en ny erkendelse af, hvem vi er som mennesker. Sammenhængen mellem kreativitet og psykologiske processer viser metoder til brug i en kreativ praksis. Foredraget tager udgangspunkt i C.G. Jungs forståelse for udvikling af det hele menneske.

Vibeke Skov er grundlægger af Institut for kunstterapi og kunstterapeut-uddannelsen, og i foredraget vil hun vise eksempler fra kunstterapeutisk arbejde og fortælle, hvordan du kan bruge kreative processer til at få et bedre liv.