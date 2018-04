Hvad gør et kulturliv bæredygtigt? Hør Thomas Burø præsenterer aktuel forskning i kulturøkologi og forklarer, hvordan komplekse forbindelser mellem kulturorganisationer gør kultur bæredygtig.

Hvis man undersøger, hvordan kulturorganisationer relaterer sig til hinanden, får man øje på et ofte komplekst system af gensidige afhængigheder. Man får også øje på, hvordan dette system i sig selv fungerer, uafhængigt af de enkelte organisationers adfærd. Måske er det lokale egnsteater forbundet med en sammenslutning af billedkunstnere, som igen er forbundet med et galleri, en skønlitterær forfatter, en glaspuster, en ungdomskole og en forening for nordisk folkedans? Hvori består denne forbundethed, hvad gør den, og hvad bliver man i stand til at forklare, når man undersøger kulturen som et komplekst system?