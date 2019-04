Livet i spejlet: historien fortalt af de døde

På mange måder kender vi uendelig lidt til livet blandt almindelige mennesker i fortiden. De skrevne kilder giver kun indirekte indblik i, hvordan det var at være menneske for blot få århundreder siden.

Den væsentligste – måske i virkeligheden den eneste – kilde til almindelige menneskers liv i fortiden, er dem selv eller rettere deres egne skeletter. Det interessante, som døden kan fortælle, er, hvornår den indtraf. Hvor gamle blev mennesker før i tiden? Hvor høj var børnedødeligheden? Hvad døde mennesker af? Og ikke mindst: Hvordan var det liv, de førte op til afslutningen?

Professor dr.med. Jesper Boldsen, Retsmedicinsk Institut, SDU, forsøger denne aften at besvare disse spørgsmål, og han giver også sine bud på, hvordan det føltes at leve i en tid og et samfund, hvor døden var totalt uforudselig og altid til stede.

Der fremvises virkelige, arkæologisk udgravede skeletter som illustration af både individuel livshistorie og mere generelle befolkningsmæssige forhold.