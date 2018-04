Modernitetens gåde

Bente Rosenbeck fortæller historien om, hvordan Europa og først og fremmest Vesteuropa blev moderne i 1800-tallet. Foredraget tager sit afsæt i et fotografi af foredragsholderens farmor, Mathilde Christine (født 1886).

Billedet forestiller to tjenestepiger – ikke purunge og endnu ugifte. De to unge kvinder har et arbejde, som de får løn for, og måske allervigtigst: De sparer op.

Mathilde, som hun blev kaldt, var en typisk repræsentant for den store gruppe af unge, som tidligt kom ud at tjene, som blev sent gift, og som derfor kunne nå at spare op, således at de ikke påbegyndte ægteskabet helt på bar bund. Dette mønster – som kan spores helt tilbage til 1500-tallet – havde nogle samfundsmæssige konsekvenser, som kan bidrage til at forklare, hvorfor grunden blev lagt til et europæisk 'take off' ind i en industriel og kapitalistisk tidsalder.