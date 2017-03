Verdens 7000 sprog

Der er omkring 7000 sprog i verden og omkring syv milliarder mennesker. Halvdelen af verdens sprog tales af færre end 3000 mennesker, og mange sprog er nu truede.

Hør Peter Bakker fortælle om fordelingen af verdens sprog og nogle af deres finurligheder. Han vil komme ind på spørgsmål som: Er nogle sprog sværere at lære end andre? Udvikles der nye sprog, eller er der kun sprog, der forsvinder? Hvilket sprog har de mærkeligste sproglyde? Hvor taler man hurtigst? Findes der grimme og smukke sprog? Kan og skal man redde de 90 % af verdens sprog, der forventes at uddø inden for det næste århundrede? Hvilke sproglige træk findes kun i det danske sprog og ikke i de resterende 6999 sprog?

Peter Bakker er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.