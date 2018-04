Fra meskalin til medicin

Tilbage i slutningen af 1960’erne stoppede den seriøse forskning i psykedeliske stoffer brat, men der er sket en optøning de seneste år, og man undersøger nu, hvordan stofferne virker i kroppen, og om det kan bruges som lægemidler.

En række opsigtvækkende resultater fra diverse kliniske forsøg med psilocybin eller 'magic mushrooms' peger på, at disse forbindelser har stort potentiale inden for behandling af blandt andet angst, depression og afhængighed.

Foredraget kombinere internationale forskningsresultater med foredragsholderens egen forskning inden for området, der har fokuseret på undersøgelser af de såkaldte NBOMe-stoffer, der florerer på det grå marked under pseudonymer som 'frimærker'. NBOMe’er anvendes også som sporstof til at visualisere den receptor, som de psykedeliske stoffer påvirker i hjernen.

Foredragsholder:

Professor Jesper Langgaard Kristensen fra Københavns Universitet.