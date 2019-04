Bedre vaskepulver med hjælp fra svampe og bakterier

Du har sikkert læst ordet ‘enzym’ i indholdsbetegnelsen på din vaskepulverpakken. Men har du nogensiden tænkt på, hvad enzymer er? Og hvilken funktion de har i dit vaskepulver?

Mange kemiske eller mekaniske processer i industrien kan blive erstattet af miljøvenlige enzymer. Vi finder disse enzymer i svampe og bakterier. Men hvordan navigerer vi blandt naturens store mangfoldighed, og hvordan finder vi de bedste enzymer til opgaven?

Vaskemiddelindustrien er en af mange industrier, hvor man har opdaget fordelene med at bruge enzymer, for eksempel som erstatning af kemiske eller energikrævende mekaniske processtrin. På den måde bidrager enzymerne til at gøre disse industrier mere miljøvenlige og bæredygtige.

Et enzym er dog meget specifikt og agerer kun på et specifikt substrat og under specifikke omstændigheder. Når vi får nye vaner (f. eks. nye typer af pletter, som skal vaskes af) eller nye procedurer (f. eks. vask ved lavere temperaturer), bliver vi ofte nødt til at udvikle nye enzymer, som kan klare de nye betingelser.

I foredraget vil Sara Landvik fra Novozymes, fortælle hvordan de søger efter enzymer i naturen, og hvordan de bruger deres viden om naturens forundelige opfindsomhed til at finde de enzymer, de vælger at udvikle til et kommercielt produkt.

Foredragsholder

Science Manager, Sara Landvik, Novozymes A/S

PROGRAM

19.00 Velkommen til Observatoriet og introduktion til foredragsholder.

Kaffe og kagesalg inden foredraget starter.

19.15 Aftenens foredrag.

20.00 Tid til spørgsmål, samt mulighed for at se den levende udstilling i Hovedbygningen.

20.30 Følg vores guide til toppen af bakken og hør lidt mere om stedet. Hvis vejret tillader nyder vi solnedgangen sammen.

21.00 Tak for i aften.