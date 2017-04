Gratis lejrskole på Brorfelde Observatorium

Brorfelde Observatorium og Forskningens Døgn inviterer til et gratis lejrskoleophold med fokus på astronomiske fotos. Forløbet er primært tiltænkt Astronomi C-studerende.

Vi får besøg af professor Johan Fynbo, der kommer og fortæller om, hvordan man foretager professionelle astronomiske observationer. Hvis vejret tillader det, vil eleverne derudover selv få mulighed for at foretage testobservationer med Schmidt-teleskopet – Danmarks største stjernekikkert. Hvis vejret er imod os, har Johan Fynbo medbragt rådata fra Nordisk Optisk Teleskop, som eleverne får mulighed for at databehandle. Dagen efter vil vi printe billederne, og de vil blive udstillet i forbindelse med et åbent hus-arrangement ved Brorfelde Observatorium. Eleverne får samtidig en kopi af printet med hjem til skolen.

Deltagelse sker efter først-til-mølle-princippet, og er man forhindret i at deltage, efter man har tilmeldt sig, skal det meddeles senest to uger før, så vi har mulighed for at tilbyde det til en anden gymnasieklasse. Tilmelding sker ved, at underviseren kontakter Michael Lindholm Nielsen via mail: micli@holb.dk. Vi gør opmærksom på, at der er en maksimal kapacitet på 20 gymnasieelever og op til 6 gymnasielærere.

Brorfelde Observatorium tilbyder et gratis forløb med overnatning og forplejning i forbindelse med dette arrangement. Eleverne skal selv medbringe computer og sengetøj til opholdet.

Der er mulighed for offentlig transport til Brorfelde Observatorium via bus 420, der kører mellem Holbæk og Slagelse. Det tager ca. 15 minutter at gå fra bussen og op til observatoriet.

Program for forløbet

Program (fredag den 28. april)

15.30 – 16.00 Velkommen, te og kaffe

16.00 – 17.00 Historien om Brorfelde Observatorium og Schmidt-teleskopets funktion

17.00 – 18.00 Spisepause

18.00 – 22.00 Forberedelse til observationsaften

22.00 – 02.00 Observationer ved observatoriet, såfremt vejret tillader, og ellers databehandling af billeder fra Nordisk Optisk Teleskop

Program (lørdag den 29. april)

09.00 – 10.00 Morgenmad

10.00 – 13.00 Databehandling og print af astrofoto til udstilling i hovedbygningen ved Brorfelde Observatorium

13.00 – 18.00 Åbent hus hvor gymnasieelevernes billeder fremvises på plancher i hovedbygningen

Vi håber, at I vil være med til at dele disse unikke muligheder med jeres undervisere og ser frem til at se jer på Brorfelde Observatorium.