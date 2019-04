Nye stormfloder, nye erfaringer

Ved de seneste års stormfloder har vi flere gange set, at almindelige borgere har deltaget i beredskabsarbejdet. Der er ikke bare tale om, at borgerne forsøger at beskytte deres egne huse mod oversvømmelser, men også om at de organiserer sig og indgår i myndighedernes koordinerede og målrettede indsats for at begrænse eller afhjælpe skaden. Det er en perspektivrig nyskabelse, som er med til at sætte en dagsorden for fremtidens klimaberedskab. Kom og hør det spændende foredrag om, når borgerne laver beredskab .

Når man kigger i litteraturen, er udgangspunktet, at almindelige borgere ikke skal deltage i beredskabsarbejde. Hvis beredskabet arbejder med en ulykke, så er der tale om arbejde, som skal udføres af fagfolk – ellers er det farligt.

Men alligevel ser vi igen og igen, at almindelige borgere giver en hånd med ved de seneste års klimahændelser. De har udlagt mobile dæmninger, de har fyldt og udlagt sandsække, de har hjulpet indsatsen på vej med lokalkendskab, og de har sørget for mad og drikke til dem, der lavede det hårde fysiske arbejde. Dette sker både i Danmark og i andre lande og åbner for nogle nye muligheder for at sætte borgerne i centrum af beredskabsarbejdet.

Foredraget handler om disse nye muligheder og diskuterer, hvad vores erfaringer siger om fremtiden for borgerbaseret beredskab. Arbejdet er lavet med udgangspunkt i erfaringer fra Jyllinge ved Roskilde Fjord.

Foredragsholder

Adjunkt ved Københavns professionshøjskole, Laurits Rauer Nielsen

PROGRAM

19.00 Velkommen til Observatoriet og introduktion til foredragsholder.

Kaffe og kagesalg inden foredraget starter.

19.15 Aftenens foredrag.

20.00 Tid til spørgsmål, samt mulighed for at se den levende udstilling i Hovedbygningen.

20.30 Følg vores guide til toppen af bakken og hør lidt mere om stedet. Hvis vejret tilladernyder vi solnedgangen sammen.

21.00 Tak for i aften.