Udkig til Universet

Hawaii har til alle tider vœret tœt forbundet med stjernehimlen og en søgen efter nye horisonter. Blandt de største astronomiske opdagelser fra Hawaii er fundet af 'usynlige' støvindhyllede fjerne galakser – dem har professor Thomas Greve fra DTU Space været med til at opdage. Hør ham fortælle om det på Brorfelde Observatorium.

Hawaii, udkigspost for verdens bedste teleskoper og arnested for store astronomiske opdagelser bl.a. fundet af 'usynlige stjerneøer' i det kosmiske ocean. Et poetisk sammenfald givet Hawaii's polynesiske søfarertradition.

Thomas giver en personlig beretning om, hvordan de opdagede denne nye type af galakser, hidtil ukendte øer af stjerner i universet og hvordan de ved hjælp af teleskoper på Hawaii og andre steder har brugt de sidste 10 år på at forstå, hvordan disse mystiske galakser passer ind i vores forståelse af galaksedannelse og udvikling.

PROGRAM

19.00 Velkommen til Observatoriet og introduktion til foredragsholder.

Kaffe og kagesalg inden foredraget starter.

19.15 Aftenens foredrag.

20.00 Tid til spørgsmål, samt mulighed for at se den levende udstilling i Hovedbygningen.

20.30 Følg vores guide til toppen af bakken og hør lidt mere om stedet. Hvis vejret tillader nyder vi solnedgangen sammen.

21.00 Tak for i aften.