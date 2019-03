Hvordan arbejder det juridiske fakultet på at forbedre dit helbred?

Mange spænende opfindelser kommer fra universiteternes forskere. Men hvordan bliver opfindelser transformeret til et produkt som den danske befolkning kan bruge?

Der er en lang vej fra forskningens akademiske univers til det kommercielle marked, hvor opfindelser kan blive realiseret. Her spiller den juridiske baggrund en stor rolle, da den er med til at afveje de forskellige akademiske, industrielle, befolkningsmæssige og politiske interesser.

Kom forbi Mærsk Tårnet og hør hvordan Centre for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law (CeBIL) bruger loven til at hjælpe med at bringe sundhedsmæssige løsninger til dig, og hvordan loven bliver brugt til at værne om dine interesser.

---

ENGLISH

Many great innovations come from research being done by scientists at the university. But how does a discovery get transformed into a new product the public can use and benefit from?

When research leaves the academic environment and moves into the hands of commercial entities to bring innovations to the market, the law plays a significant part in managing the respective interests of academia, industry, society, and the government.

Come by Mærsk Tower to hear how the Centre for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law is using the law to help bring healthcare solutions to you and how we can use the law to protect your interests.