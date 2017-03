Center for Regional og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, som udfører analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter i samarbejde med regioner, kommuner og virksomheder.

Vi har siden 1994 arbejdet for at skabe viden til gavn for den regionale udvikling i yderområder og på øer, herunder med særlig fokus på arbejdsmarked og uddannelse, turisme samt regionaløkonomisk analyse.

Med vores regionaløkonomiske model SAM-K/LINE® kan vi fremskrive den nationale, regionale og lokale økonomi samt beregne fx politiske initiativers økonomiske konsekvenser for et lokalområde.

Center for Regional- og Turismeforskning har 10 ansatte i Nexø på Bornholm og 5 ansatte i København.