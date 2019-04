Det uhyggelige DNA

Genmanipulationer og mutationer i DNA. Der findes vel ikke noget farligere i denne verden. Eller hvad? For hvad er DNA egentlig for en størrelse? Og giver det overhovedet mening, at forskerne manipulerer med DNA? I foredraget vil vi komme rundt om DNA og dets rolle i kroppen.

Vi vil se eksempler på gensplejsning, hvor dele af DNA flyttes fra en art til en anden. For eksempel DNA fra en bakterie, som indsættes i en plante og giver planten nogle af bakteriens egenskaber.

Vi vil også runde DNA's rolle i evolutionen og udviklingen af kræft. Tanken er, at tilhørerne går hjem en anelse mere oplyst omkring den menneskelige krop generelt og DNA især.

Og hvem ved, måske med en anden holdning til emnet.

Efterfølgende vil der være forfriskninger og mulighed for, at høre mere om Co Lab netværket.

Tilmeld dig her