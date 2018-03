Coop amba

Coop Garage i Kødbyen er et nystartet initiativ til at kommunikere viden, diskutere og debatere emner som har med mad, sundhed, ansvarlighed, bæredygtighed og relaterede emner at gøre. Coop er et andelsselskab og ejes af sine 1.7 mio medlemmer. Coops formål er at organisere forbrugerne til varetagelse af deres fælles interesser i overensstemmelse med de internationale andelsprincipper: Frivilligt og åbent medlemskab.

Demokratisk medlemskontrol.

Økonomisk medlemsdeltagelse.

Selvstyre og uafhængighed.

Uddannelse, undervisning og information.

Samarbejde med andelsforeninger.

Hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling. Som en del af andelsprincipperne har Coop en meget aktiv og stærk CSR-afdeling som varetager ansvarlighed: https://om.coop.dk/ansvarlighed.aspx