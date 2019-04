Hvorfor havner 82 pct. af verdens rigdom i lommen på 1 pct. af befolkningen?

Mens den ene procentdel i toppen bliver rigere, stagnerer gennemsnitsindkomsterne i den vestlige del af verden. Nu har du muligheden for at høre professor Mark Stabile fra det franske universitet INSEAD, når han sætter fokus på årsager, konsekvenser og løsninger på forandringerne i den økonomisk ulighed i verden lige nu.

I de seneste årtier har lande over hele verden set en markant større ulighed i indkomst og velstand. Ifølge en Oxfam-rapport (2018) gik 82 % af al den rigdom, der blev skabt sidste år, til 1 procent af verdens befolkning.

I foredraget stilles der spørgsmål som f.eks., hvad er det ”rigtige” niveau af ulighed? Hvad er det ”rigtige” niveau af fattigdom? Eksisterer den amerikanske drøm stadig? Men der vil også ses på mulige løsninger, som kan man effektivt mindske ulighed f.eks. gennem beskatning og et målrettet socialt forbrug?

I sit foredrag vil professor Mark Stabile også fremlægge data for det danske samfund og se på, hvordan ulighed påvirker:

social mobilitet

offentlige institutioner

trivsel og sundhed

vækst

social sammenhæng



DR Deadline-vært Lotte Folke Kaarsholm er moderator, og foredraget vil foregå på engelsk.

Fakta

1% af verdens befolkning modtog 82 % af den velstand, der blev skabt i 2018.

De nederste 50 % fik 0 %.

Den øverste ene procent er rigere end de resterende 99 % tilsammen.

De 8 rigeste mennesker i verden har den samme rigdom som de fattigste 50 % har til sammen, hvilket svarer til 3,6 milliarder mennesker.

Foredragsholder

Professor Mark Stabile er Stone-professor i økonomisk ulighed og professor i økonomi på INSEAD. Han er leder af James M. og Cathleen D. Stone Centre for the Study of Wealth Inequality.

Stabiles seneste forskning er inden for ulighed, fattigdom, børnesundhed, finansiering af sundhed og skattepolitik. Han har været rådgiver for bl.a. USA’s regering samt for Canada og Ontario ifm. sundhedsreformer og programmer, der skal mindske fattigdom blandt børn.