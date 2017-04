Slip stress ud af skammekrogen

Vi går i dag på arbejde med liv og sjæl. Arbejdspladsens anerkendelse er blevet utrolig vigtig for os, men betingelserne for at udføre et godt stykke arbejde bliver indskrænket, fordi der hele tiden sker forandringer.



Forskning fra CBS viser, at vi kan blive overmandet af en skjult, invaliderende skamfølelse, som forværrer stressreaktioner i situationer, hvor vi må gå på kompromis med vores ære.



Hvad enten du er leder eller medarbejder, føler du dig magtesløs, når du møder skammen. For du ved simpelthen ikke, hvordan du kan hjælpe dig selv eller den anden, samtidig med at du ved, at det er nødvendigt. For leverer du, din medarbejder eller din kollega ikke snart, er I nødt til at droppe samarbejdet. Det er en ubehagelig situation.



Hør ph.d. og post.doc Pernille Steen Pedersen fortælle om, hvordan vi kan forstå forskellige reaktionsmønstre i forbindelse med stress og blive bedre til at håndtere stress på arbejdspladsen. Hør også om stressreaktioner og de moralske dilemmaer, der er blevet et vilkår i det moderne arbejdsliv, og om forskningen, som peger mod nye, fælles løsninger på stressproblematikken. Byd også gerne ind med dine oplevelser og løsningsforslag.