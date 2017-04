Hvad skal du forstå om kunstig intelligens, før vi slipper den løs?

Har kunstig intelligens altid ret? Og hvis den har, hvad skal vi så lave? Hvilken autonomi kan og bør vi tildele teknologien, og hvad betyder den for vores liv og samfund?

Information går til Forskningens Døgn på jagt efter de mange spørgsmål, vi bør stille os selv, hinanden og beslutningstagere, når den kunstige intelligens slippes løs i vores liv og hverdag.

Kunstig intelligens er ikke bare et vækstpotentiale og en fascinerende teknologi – det har potentiale til at skabe gennemgribende forandringer i samfundet. Det kræver en bred debat med alle perspektiver belyst og debatteret, men hvilke spørgsmål skal vi afkræve svar på?

Til Forskningens Døgn har vi inviteret otte forskere til at byde ind med deres spørgsmål og svar, mens vi beder publikum og et aftagerpanel af beslutningstagere om at deltage i debatten. Kom og hør David Budtz Pedersen, Taina Bucher, Anders Buch, Cathrine Hasse, Anders Kofod-Petersen, Thore Husfeldt, m.fl. gøre dig klogere på den kunstige intelligens.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding. Der vil være let forplejning.