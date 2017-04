Er dine lokale og regionale medier fantastiske? Eller noget bras? Eller noget midt i mellem? Under alle omstændigheder har du sikkert en holdning til dem. En holdning, som det måske kunne være spændende at få udfordret?



Kom og vær med til at debattere emnet "Lokale og regionale medier" med forskere, chefredaktører, journalister og andre interesserede brugere, læsere, lyttere og seere, når vi holder debatmøde.

Debatmødet foregår i det dansk-tyske mediehus på Skibbroen 4 i Aabenraa, og tager udgangspunkt i to helt nye rapporter som er blevet til i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX).

Du kan læse mere og hente rapporterne her



Ved debatmødet kan du møde hovedforskeren bag rapporterne, forskningslektor Flemming Tait Svith fra DMJX samt et panel bestående af chefredaktør Gwyn Nissen, Der Nordschleswiger, chefredaktør Peter Orry, JyskeVestkysten, TV-direktør Esben Seerup, TV2 Fyn, redaktionschef Kirsten Elley, DR P4 Syd samt områderedaktør Rune Weitling, Lokalavisen Esbjerg.



Hvad enten du kommer med en professionel baggrund indenfor medierne eller som bruger af medierne, så inviteres du til at komme og lytte samt indgå i debatten om lokale og regionale mediers nutid og fremtid.



Der er gratis adgang til arrangementet, men vi vil meget gerne have din tilkendegivelse på Facebook, om du ønsker at deltage.