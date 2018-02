Bliver man klogere af at spise fisk? Hvilke fisk skal man spise? Hvad er fed fisk og mager fisk?

Dette og meget mere forsøger vi at finde svar på under Forskningens Døgn på Den Blå Planet, når vi sætter fokus på fisk som spise og fisks indflydelse på vores hukommelse. Eleverne kan finde ud af, hvad fisk gør ved vores helbred samt tilberede virtuelle fisk i udstillingen ”Det levende køkken”, som er en del af forskningsprojektet Projekt FiSK.

Børneteater: Hiks hovedbrud

Som del af det faste daglige program kan eleverne opleve et nyt børneteater.

I ”Hiks hovedbrud” forsøger hammerhajen Hik sig som forsker og laver eksperimenter sammen med en Blå Nørd. Men måske egner Hik sig bedre sig som forsøgsdyr?

Forbered jer til Forskningens Døgn på Den Blå Planet

(undervisningsforløbet er målrettet til mellemtrin, men videoen kan ses af alle elever).

Målgruppe: 0. – 3. klasse samt specialklasser 0. – 6. klasse

Tidspunkt: kl. 10.30 og 12.00

Varighed: 20 minutter

Maks. deltagerantal: 150 elever

Understøtter følgende Forenklede Fælles Mål:

– Natur/Teknologi efter 2. klasse – Forskningens Døgn 2018

– Natur/Teknologi efter 4. klasse – Forskningens Døgn 2018

TILMELDING: Hiks hovedbrud kan ikke bookes på forhånd, men husk at booke jeres skolebesøg på egen hånd gennem bookingportalen.

Prøv også

Hvis I gerne vil blive endnu klogere på fisk og jeres egen hukommelse, kan I også booke tid til at deltage i en workshop, hvor I får rig mulighed for at teste, om I husker bedre end fisk.

Workshop: Guldfisk og grublerier

Kan fisk huske? Kan fisk lære nye ting? Er du god til at huske?

I Skoletjenestens lokaler arbejder eleverne med deres hukommelse og sammenligner sig selv med fisks evne til at huske. Underviseren viser hukommelsesforsøg med fisk og gennem praktisk arbejde gør eleverne sig erfaringer med deres egen hukommelse.

Tidspunkt : kl. 9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.45 og 13.30

Varighed: 30 minutter

Maks. deltagerantal: 28 elever

TILMELDING til workshoppen foretages gennem bookingportalen.

Booking åbnes torsdag d. 1. februar.