Følelser. Tæt på og langt fra.

Foredrag ved museumsinspektør Anna Schram Vejlby



Hvordan aflæser man følelserne i et portræt, som er malet for 200 år siden? Var følelserne de samme dengang og blev de udtrykt på samme måde som i dag? Og hvilken rolle spillede følelsen for guldalderens mennesker?

Disse spørgsmål er centrale i museumsinspektør Anna Schram Vejlbys forskning i guldalderens portrætkunst, og det skal handle om netop følelser og kunst i dette foredrag.

Der er mulighed for at få et glas vin og se museets udstillinger efter foredraget.

Billetter

Pris inklusiv vin: 95 kr.

Med årskort til museet: 75 kr.

Ved køb af årskortbillet, skal årskort vises i indgangen.

Dørene åbner 16.30. Foredraget starter 16.45.

Billede: Wilhelm Bendz: Familien Raffenberg. 1830. Statens Museum for Kunst.