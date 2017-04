Bidrag med din viden om kunst, kunsthistorie og kunstneriske teknikker til Wikipedia, verdens største opslagsværk på nettet. Lær at skrive til Wikipedia i fællesskab med andre kunstnørder og få gode tips til arbejdet fra garvede wikipedianere.



Til wikilab arbejder vi i fællesskab med at oprette artikler om kunstnere, stilarter og kunstneriske teknikker, der endnu ikke er ordentligt beskrevet. Du kan også redigere eller oversætte andres artikler. Hver måned vælger vi månedens kunstner og kunstneriske teknik, som vi har fælles fokus på. Alle er velkomne, også selvom du aldrig har skrevet til Wikipedia før. Det vigtigste er, at du har mod på at dele din viden.



Wikilab arrangeres i samarbejde med Statens Museum for Kunst, Statens Værksteder for Kunst og Det Danske Filminstitut. Wikilab afholdes en gang i måneden hos en af de fire arrangører.



Arrangementet er gratis.



Tilmeld dig Wikilabs Facebook-gruppe og hold dig opdateret med kommende datoer: https://www.facebook.com/groups/133970093625705/