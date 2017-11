Djøf er en faglig organisation for akademisk uddannet medarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende. Der er aktuelt 92.300 medlemmer i alle aldersgrupper: studerende til pensionist - privat såvel som offentligt ansatte. Ud over de klassiske organisationsopgaver som forhandling og karriererådgivning byder vi også på en lang række aktiviteter for medlemmerne som mentorprogrammer, debatmøder, netværk, jobværksted oma.