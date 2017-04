Botnets organiseret kriminalitet på nettet

Botnets er et netværk af hachede computere, oftest brugt af kriminelle til for eksempel tyveri af personlige oplysninger, afpresning, udsendelse af spam, angreb mod virksomheder elle myndigheder.

Jens Myrup Pedersen lektor fra Aalborg Universitet fortæller om, hvordan botnets fungerer, og hvad der gøres for at bekæmpe dem. Til slut gives gode råd til, hvordan almindelige brugere kan beskytte sig mod cyberkriminelle.

Foredraget er gratis, men man skal bestille billetter på www.drabib.dk