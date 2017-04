Er hørelsen mere følsom end vi tror?

Nye forskningsresultater peger på, at eksponering for støj skader hørelsen anderledes end hidtil antaget, og at de initiale følger af denne skade måske ikke kommer til udtryk som nedsat sensitivitet til svage lyde. Dette kan betyde, at vi er mere sårbare over for støj end vi troede, og at de målinger, vi anvender til at diagnosticere høreskader i dag, ikke er følsomme nok.

Kom og hør mere om, hvilken betydning dette kan have for, hvordan vi diagnosticer støjskader og hvordan vi mere effektivt kan beskytte vores ører mod støjskader fremadrettet, når Pernille Holtegaard, Ph.d studerende ved Hearing Systems, DTU Elektro holder foredrag om sin forskning.