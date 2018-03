Matematikken i kunstig intelligens

DTU inviterer gymnasieklasser til at møde to af Danmarks førende eksperter i kunstig intelligens. Med robotter, hjernescannere og computere viser de, hvordan matematik bruges til at skabe kunstig intelligens.

Foredraget vil gøre eleverne klogere på, hvordan man kan bruge vektorer til at bygge virtuelle kopier af den menneskelige hjernes netværk. De vil også få et indblik i, hvordan der arbejdes med diskret matematik, logik, algoritmer og grafteori med det formål at gøre computere, smartphones og robotter mere socialt intelligente, så de bliver lettere at anvende og bedre til at forstå vores handlinger, ønsker og behov.

Forelæsningen kan opleves både på DTU (begrænset antal pladser) og på gymnasiet via livestreaming. Læs mere og tilmeld dig via dette link.