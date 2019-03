Få et fagligt og underholdende indblik i lyds grundlæggende egenskaber, når vi gennem oplæg og øvelser sætter fokus på bl.a. lydens bølgelængde, frekvens og udbredelsesfart.

Vi skal diskutere lyd som bølger, og vi ser, hvordan man kan forstå lyd ved at kigge på lydens energi ved forskellige frekvenser. Vi ser også på, hvordan energien varierer i tid, og vi finder ud af, hvordan vi kan forstå forskellige lydes egenskaber ved at forstå spektrogrammet.

Sidst men ikke mindst kan du glæde dig til et crash-course i at bruge kunstig intelligens til at forstå lyd som data og en introduktion til at arbejde med neurale netværk. Det hele munder ud i en holdkonkurrence, der indeholder videnskabeligt feltarbejde og teamwork, og hvor forståelse af lyd sammen med evnen til at arbejde med neurale netværk bliver afgørende for, hvilket hold der løber af med sejren.

Vær med, når DTU inviterer landets gymnasier til livestreamet foredrag efterfulgt af workshop og konkurrence om kunstig intelligens, matematik, fysik og lyd.

Arrangementet er henvendt til 1.g-klasser.

Tilmelding

Hvis du og din klasse vil deltage i det livestreamede event, workshop og konkurrence, skal du tilmelde dig senest tirsdag den 23. april kl. 12. Herefter får I tilsendt link til at se livestreamingen, brugernavne til konkurrencen m.m. Klik her for tilmelding.

Mere undervisningsmateriale på vej

Regn lyden ud er undervisningsmateriale fra DTU målrettet gymnasiet med afsæt i det store nationale forskningsprojekt ”Lyden af Danmark”. Umiddelbart inden sommerferien er vi færdige med et undervisningsforløb for 3.g - et krimi-lyd-mysterium, som alle landets gymnasier kæmper for at løse først. Regn lyden ud er støttet økonomisk af Uddannelses- og Forskningsministeriet.