Kryb og kravl på middagsbordet

Duften af mad krydret med oplæg, oplevelser, levende "dyr", videorum – hele Erhvervsakademi MidtVest vil blive omdannet til én stor markedsplads. På EAMV sætter vi fokus på bæredygtighed, med fokus på insekter som den nye trend til menneskeføde.

Der bliver mulighed for at smage på den nye verden gennem tilberedte retter, der vil være interessante oplæg om f.eks. iværksætteri, insektproduktion og den irrationelle forbruger, og du får mulighed for at prøve kræfter som insektkok. Den berømte eventkok Bo Lindegaard fra I'm a KOMBO kommer og fremstiller og præsenterer retterne, og der kommer to iværksættere indenfor insektprodukter, der producerer chips og energibar til supermarkederne.

Førende insektforsker Lars-Henrik Lau Heckmann vil bl.a. fortælle om insekter som proteinkilde. Vi har en adfærdsforsker, der vil fortælle – fra information til forførelse til situationer, der virker, når der tales om nye og anderledes produkter. Der vil være en virksomhed til stede, som vil fortælle om en anderledes fødevareproduktion, der satser på at blive kraftcenter for produktion af melorme til både dyr og menneskefoder. Og selvfølgelig smagsprøver!