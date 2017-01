På Eriksholm Research Centre forsker vi i at skabe bedre løsninger for mennesker med høretab. Det gælder både teknologi og rehabiliteringsprocesser.

Vi arbejder tæt sammen med testpersoner, primært fra lokalområdet, og med forskningsinstitutioner fra hele verden.

At vi er en del af Oticon betyder, at vore forskningsresultater hurtigt bliver implementeret i produkter og løsninger til gavn for mennesker med høretab.