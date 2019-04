Hvorfor der er så stor social ulighed i sundhed i Danmark?

Danmark er et økonomisk og socialt meget lige land, hvor alle har fri og lige adgang til sundhedsydelser og behandling. Alligevel har vi en meget høj social ulighed i sundhed, forbrug af ydelser og kvalitet af behandlinger.

Det betyder, at selv om der formelt er lige muligheder for behandling for alle, så får fattige og socialt udsatte en ringere behandling. De lider af flere fysiske og psykiske sygdomme, og de dør før den mere velstillede del af befolkningen.

Oplægsholder Professor Jørgen T. Lauridsen fra Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU, diskuterer blandt andet, hvorfor formelle muligheder for udsatte borgere ikke er det samme som reelle muligheder.

