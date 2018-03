Fonden SOVI

Som en del af tilbuddet til borgerne på SOVI har vi forskellige kulturelle arrangementer og tilbud. Et af disse tilbud har gennem de seneste år været oplæg på Forskningens Døgn. Vi har mange borgere, der har interesser indenfor særlige områder ofte af teknisk eller videnskabelig art. Der har blandt borgerne været en stor interesse for at lytte til forskernes oplæg. Vi ser her en mulighed for, at borgerne kan få bragt ekspertviden ind i deres liv. Grundet deres ofte detaljeorientere