Forskertorvet – kig ind i fremtiden

Kultuen bliver erstattet af videnskaben for en dag, når Kgs. Lyngby omdanner det lokale Kulturtorv til et Forskertorv, hvor man ”hands-on” kan komme helt tæt på alt fra robotter til raketter i de forskellige boder.

Mød bl.a. den charmerende R2DTU-robot, der bevæger sig rundt og genkender ansigter og simpelt kropssprog. Eller hvad med at prøve den elektroniske handske, der hjælper blinde med at finde ting? Du kan også prøve et par gennemsigtige briller, som kan afhjælpe højresvingsulykker.

Tag Virtual Reality briller på og oplev, hvordan fremtidens læring bliver, eller få ny viden om raketvidenskab og kom tæt på en 4,5 meter høj væskebaseret raket.

Børnene kan selv affyre specielle lufttrykraketter, se på solen gennem et solteleskop og opleve udbrud og detaljer på overfladen med Kroppedal Museum. Der er også risiko for at tabe næste og mund til DTU’s spektakulære Science Show i røg og damp.

Mød DTU i Kgs. Lyngby og få et indblik og ”hands on” på fremtiden.