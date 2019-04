På cykeltur med forskere

Sæt dig godt til rette i en richshow taxacykel og få en unik køretur med en forsker.

Det er ikke hver dag, man får mulighed for at få et ”en til en møde” med en forsker. Men nu er muligheden der, når du kan komme en tur gennem Lyngbys gader og få et indblik i en ny verden.

Mød hjerneforsker Jon Wegener, der bl.a. er kendt fra tv programmerne "Manipulator" og" Go’ Morgen Danmark", og få en snak om, hvad der sker i hjernen, når vi shopper og ser gode tilbud.

Du kan også blive klogere på, hvordan fremtidens læring kommer til at blive fuld af virtuel reality, når du er i selskab med professor Helle Rootzén.

Det bliver en cykeltur, der både gør dig klogere, og som du aldrig glemmer!

Bemærk der er et meget begrænset antal ture.