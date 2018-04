CPH:DOX Præsenterer: GENESIS 2.0 - Film + Talk

Aldrig har vi været tættere på at gøre Jurassic Park til virkelighed! Som kulmination på Forskningens Døgn præsenterer CPH:DOX en dybt foruroligende doku-thriller fra gråzonen mellem videnskab og big business - efterfulgt af en samtale om DNA-forskningens u- og dystopiske perspektiver.

Hvad der for få år siden var science fiction er i dag tæt på at være en realitet. Forskere og spekulanter arbejder i et intenst kapløb om at genskabe for længst uddøde dyrearter gennem såkaldt syntetisk biologi. Første mål: en uldhåret mammut! 'Genesis 2.0' er et tankevækkende eventyr i den helt store skala, der optrevler det globale projekt og kritisk udforsker et netværk, der strækker sig fra den sibiriske ødemark over genetikeren George Church's hjemsted på Harvard og til det kinesiske marked, hvor en stødtand er i høj kurs - og hvor fundet af en fuldt bevaret mammut pludselig sender det genetiske kapløb op i et nyt, nervepirrende gear. Men spørgsmålet er, om vi overhovedet bør pille ved livets grundsten? En storfilm fra DNA-forskningens forfront af den Oscar-nominerede filmskaber Christian Frei og med musik af Max Richter.

OBS! Efter filmen diskuterer CPH:DOX' videnskabsredaktør Jeppe Carstensen og Britt Wray, Science-studievært på BBC og forfatter til 'Rise of the Necrofauna: The Science, Ethics, and Risks of De-Extinction', de spændende og skræmmende perspektiver i DNA-forskningens arbejde med 'de-extinction' eller 'genopstandelsens biologi'.

Arrangementet er en del af dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX' store Science Cinema tiltag CPH:SCIENCE, der er støttet af Lundbeck Fonden og Uddannelses- og Forskningsministeriet.