Debatarrangement om sundhedswearables & big data

Vær med på livestream, når vi inviterer til debat om brugen af wearables til at måle og indsamle data om sundheds og motionsvaner.

Mulighederne for at indsamle, opbevare og bearbejde data eksploderer i disse år. Også på sundhedsområdet hvor mange bruger forskellige apps på mobilen til at registrere motion, spisevaner eller overvåge ens søvnmønster. Dette kan give en række fordele, fx at behandlinger i sundhedsvæsenet kan tilpasses individuelle sundhedsvaner. Men samtidig udgør de indsamlede personlige data en række hidtil usete udfordringer for vores privatliv og frihed.

Læs mere om arrangementet og se livestreamingen her

Program:

10.00 Introduktion v. vært, Nynne Bjerre Christensen 10.10 Velkomst v. Karen Klint, formand for Folketingets Udvalg vedr. Det Etiske Råd 10.15 Velkomst v. Gorm Greisen, formand for Det Etiske Råd 10.20 Hvordan kan sundhedsdata fra mobiltelefoner anvendes i forskning, v. Bente Stallknecht professor ved Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet 10.30 Big data og Big Brother – Kina som eksempel, v. Casper Wichmann, koordinator for thinkchina.dk, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet 10.50 Etikoplæg: Skal vi være bekymrede over at afgive data til nettet? v. Signild Vallgårda, professor i sundhedspolitik, Københavns Universitet og medlem af Det Etiske Råd 11.10 Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind giver sit perspektiv på dilemmaerne



Debatarrangementet er en del af Forskningens Døgns Gymnasieprogram, som er udviklet i samarbejde med Det Etiske Råd.

Livestreamingen afholdes i samarbejde med Videnskab.dk.