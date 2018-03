I forbindelse med Forskningens Døgn inviterer Science & Cocktails til et spændende foredrag med Rubina Raja om den nyeste forskning inden for arkæologi med efterfølgende neolithic musik af M. Rexen.

Hvorfor er det vigtigt at grave i fortiden? Hvad kan arkæologien lære os? Og hvad kan vi lære ved at kombinere arkæologisk og historisk viden med naturvidenskabelige metoder?

At studere antikke samfund udgør en stor udfordring, da der af gode grunde ikke er nogen tilbage fra den tid til at fortælle os, hvordan tingene var dengang. Derfor er vi nødt til at prøve at rekonstruere disse samfund gennem udgravninger. Rubina Raja vil i dette foredrag give et indblik i, hvordan vi gennem arkæologien kan opnå en bedre forståelse af, hvordan antikke urbane samfund fungerede.

Rubina Raja vil i foredraget fortælle om sit feltarbejde udført i den nordvestlige del af Jordan, hvor der siden 2011 har været udført feltarbejde. Her har man via helt nye metoder, der integrerer arkæologiske og historiske teser med naturvidenskabelige metoder, som kaldes ”High Definition Archaeology”, fået en helt ny måde studere objekter, folk og udviklingen i urbane samfund gennem tiden på. Derved har man nu fået helt nye perspektiver på urbane samfund og deres interaktion over tid og sted.

Efter foredraget kan du nyde en kølig drink, mens du lytter til M. Rexen og hans 12 mand store band.

Dørene åbner kl. 19.00.